Pochettino con il dubbio Mbappé, fermato da una contrattura al polpaccio. In avanti dovrebbe esserci spazio per Icardi, con Di Maria, Neymar e Draxler alle sue spalle. Guardiola verso la conferma dell'intero undici che ha vinto la gara d'andata a Parigi, con De Bruyne in attacco

All'Etihad Stadium, Manchester City e Paris Saint-Germain si giocano la qualificazione alla finale di Champions League. La gara d'andata ha visto la squadra di Pep Guardiola vincere al Parco dei Principi per 1-2, con le reti nella ripresa di De Bruyne e Mahrez che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio della squadra francese siglato da Marquinhos. Dopo quelle del Camp Nou contro il Barcellona e dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, il PSG dovrà tentare un'altra impresa in trasferta per centrare la seconda finale di Champions consecutiva dopo quella persa in estate.

La probabile formazione del Manchester City

approfondimento

City e Psg si giocano la finale, Mbappé in dubbio

Pep Guardiola dovrebbe confermare l'intero undici che nella gara d'andata ha vinto al Parco dei Principi. Nessun attaccante di ruolo, in avanti dovrebbe esserci nuovamente Kevin De Bruyne. Ad accompagnarlo la qualità di Mahrez, Bernardo Silva e Foden. In mezzo al campo spazio a Rodri e Gundogan. In difesa Walker, Stones, Ruben Dias e Cancelo davanti al portiere Ederson.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) probabile formazione: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne

La probabile formazione del Paris Saint-Germain

Il grande dubbio è legato a Kylian Mbappé, che ha saltato l'ultima gara di campionato contro il Lens a causa di una contrattura al polpaccio. L'attaccante francese ha saltato anche la rifinitura, lavorando a parte per testare le sue condizioni in vista di questa gara decisiva. Mbappé, quindi, non dovrebbe partire titolare, dunque in avanti dovrebbe esserci Mauro Icardi. Alle sue spalle spazio a Neymar, con Di Maria e Draxler sugli esterni. In mezzo al campo, vista la squalifica di Gueye, ci sarà Paredes al fianco di Verratti. In difesa la linea a quattro formata da Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo davanti al portiere Keylor Navas.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1) probabile formazione: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Draxler; Icardi