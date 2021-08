6/11

MONACO-SPARTA PRAGA 3-1



50' Martins (M), 56' Golovin (M), 78' Karlsson (SP), 81' Diop (M)



Nessun problema anche per la squadra di Kovac che, dopo il successo in Repubblica Ceca, vince e convince anche in casa e vola ai playoff. Successo tutto nella ripresa, con due gol in sei minuti in avvio di secondo tempo. Karlsson riapre il risultato, ma Diop fissa il tris definitivo. I monegaschi si giocheranno l'accesso alla fase a gironi contro lo Shakhtar