Il nuovo debutto in Champions League con la maglia del Manchester United si avvicina per Cristiano Ronaldo, che a pochi giorni dal suo ritorno in Inghilterra (suggellato da una doppietta in campionato contro il Newcastle all'esordio assoluto) ha già portato alcuni cambiamenti nelle abitudini dei Red Devils. Durante la cena del venerdì, che precedeva il match di Premier, il campione portoghese non ha voluto il dolce (come sempre gli accade) per rispettare la propria dieta. Niente di speciale, se non fosse che anche i compagni, vedendo il comportamento di Cristiano Ronaldo, lo hanno preso a esempio e nessuno di loro ha concluso il pasto con il dessert. Piccoli segnali, ma importanti per far capire quanto CR7 sia già diventato un leader all'interno dello spogliatoio del Manchester United.