Liverpool-Milan, le chiavi tattiche del match

Dopo sette anni di buio, domani il Milan torna a giocare nella Coppa che più associamo alla sua identità e con la squadra che ha segnato più il suo recente passato europeo, nel bene e nel male. Milan e Liverpool sono ovviamente due squadre completamente diverse da quelle che si affrontarono per due volte in finale tra il 2005 e il 2007, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza a questi livelli: adesso è quella rossonera la squadra più giovane e inesperta, mentre i “Reds” hanno vinto la Champions appena due stagioni fa e di certo arrivano alla partita come la squadra da battere. «Molti di noi non hanno giocato in Champions, è vero», ha dichiarato Pioli nella conferenza pre-partita, «ma il calcio è il calcio».

Pioli credo voglia dire che nei 90 minuti può effettivamente succedere di tutto e il Milan, poi, arriva ad Anfield particolarmente in palla. Ha vinto le prime tre partite di campionato in maniera sempre più convincente: contro la Lazio, in una partita difficile, ha dimostrato una solidità tattica e mentale da squadra navigatissima. La squadra di Pioli ha lasciato a quella di Sarri occasioni per appena 0.5 Expected Goals e ha messo in campo un’intensità fuori scala per il nostro campionato, con cui ha annullato due tra i migliori centrocampisti della Serie A, come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Contro il Liverpool, è lapalissiano, sarà però un’altra partita, a partire dalla difficoltà di giocare contro l’epica di Anfield che, per quanto intangibile, non può non essere presa in considerazione.

Ma la squadra di Klopp, anche al di là del puro livello tecnico e atletico, è pericolosa anche per le sue caratteristiche tattiche, che potrebbero incastrarsi in maniera letale con i limiti del Milan. Il Liverpool ha portato a un altro livello l’applicazione dei concetti di pressing alto e gegenpressing che l’allenatore tedesco ha coltivato al Borussia Dortmund e quindi, innanzitutto, viene da chiedersi se il Milan riuscirà a sfruttare il gap di intensità che di solito usa come un piede di porco contro le squadre della Serie A. Quella di Klopp, però, è una squadra più ricca e complessa delle metafore alla Fast&Furious con cui di solito viene descritta. E al Milan, quindi, non basterà negare la profondità a Salah, Mané e forse Diogo Jota (nel caso in cui dovesse giocare al posto di Firmino, trasformando il Liverpool nella sua versione più verticale e fluida), come è sembrato suggerire proprio Pioli nella conferenza pre-partita.

La squadra di Pioli tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questo è sembrata abbassare progressivamente il proprio baricentro e puntare ancora di più di quanto non facesse in precedenza sulle transizioni lunghe, abbandonando almeno in parte il pressing sulla prima costruzione avversaria come vera e propria fonte di gioco. Ma questo non è certo qualcosa a cui il Liverpool non è abituato e, anzi, in Premier spesso si è ritrovata a demolire i blocchi bassi avversari con un’occupazione in massa dell’area avversaria, ricorrendo in maniera quasi ossessiva ai cross dalla trequarti. La squadra di Klopp, in questo senso, è maestra negli inserimenti dalla seconda linea, quelli cioè che partono dalla trequarti e arrivano in area quando la difesa avversaria è già collassata per assorbire i tagli delle punte. In questo senso ci vorrà una grande prestazione dei due centrali rossoneri (probabilmente Kjaer e Tomori) nel capire come e quando staccarsi dalle marcature in area per andare ad assorbire questi inserimenti.