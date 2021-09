Malmoe-Juventus, le probabili formazioni

Esordio in Champions League per la Juventus, che proverà a riscattarsi in Europa dopo il deludente avvio di campionato. I bianconeri, infatti, dopo il pareggio alla prima contro l'Udinese, hanno poi perso contro Empoli e Napoli e inseguono così la prima vittoria stagionale contro il Malmoe. Si gioca in Svezia, all'Eleda Stadion, con fischio d'inizio previsto alle ore 21. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).