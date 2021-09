Villarreal-Atalanta, le probabili formazioni

Esordio in Champions League per l'Atalanta, che vola in Spagna per far visita al Villarreal. I nerazzurri proveranno a riscattare in campo europeo la recente sconfitta casalinga, subita in campionato contro la Fiorentina. La squadra di Gasperini, alla terza partecipazione consecutiva in Champions League, è inserita nel girone F, dove ci sono anche Young Boys e Manchester United. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre).