Champions League, gli arbitri delle italiane

Messi alle spalle gli impegni in Serie A, per Inter e Milan è già tempo di tornare a concentrarsi sulla Champions League. I due club milanesi, nella seconda giornata, cercano riscatto dopo le sconfitte all'esordio con Real Madrid e Liverpool per non ritrovarsi in una posizione scomoda all'interno dei rispettivi gironi. I nerazzurri di Simone Inzaghi volano in Ucraina per la trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, mentre la squadra di Stefano Pioli ospiterà l'Atletico Madrid a San Siro. La Uefa, intanto, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le due partite. Sarà l'arbitro romeno Istvan Kovacs a dirigere la partita dell'Inter nel gruppo D di martedì alle ore 18.45. Assistenti e quarto uomo i connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Andrei Chivulete. Al Var, il tedesco Marco Fritz e il romeno Ovidiu Hategan. Il Milan, impegnato nel gruppo B sempre martedì ma alle 21, avrà invece come direttore di gara Cuneyt Cakir. A coadiuvare il turco gli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, quarto uomo Arda Kardesler, Var Abdulkadir Bitigen e Avar Mete Kalkavan.