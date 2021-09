De Zerbi: "Quest'anno l'Inter è ancora più forte"

De Zerbi ha parlato alla vigilia della sfida con l'Inter: "Loro sono più forti mentalmente rispetto all'anno scorso. Lo scudetto ha fatto bene. Noi siamo forti, ma siamo ancora in costruzione". Poi dà una sola indicazione sull'undici di partenza che sfiderà la squadra di Simone Inzaghi TORNA LA CHAMPIONS SU SKY, LA SITUAZIONE GIRONE PER GIRONE Condividi:

Alla vigilia della partita di Champions in programma questo martedì contro l'Inter (partita che sarà trasmessa in diretta su Sky), l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'ex Sassuolo si è soffermato sulla condizione della sua squadra e di come sta vivendo i primi mesi in Ucraina: "Si fa tutto un po' sott’acqua perché giochiamo ogni tre giorni, ma era quello che cercavo e quello che volevo. Mi sto divertendo: la squadra è forte anche se siamo ancora in costruzione. E non lo dico per mettere le mani avanti, ma perché penso che sia così perché ci sono tanti giovani, idea di gioco diversa da quella che avevano l’anno scorso ma stiamo facendo bene". E sulla sua prossima avversaria De Zerbi ha le idee chiare: "L’Inter è forte nella testa. Vincere lo scudetto credo sia stato determinante per tanti giocatori, almeno per come sono partiti. Credo che questa Inter sia più forte dell’anno scorso, soprattutto nella convinzione e nella consapevolezza di essere forti. Lukaku e Hakimi? Li hanno rimpiazzati con giocatori forti, ma non è una questione di singoli, ma di convizione".

"In porta ci sarà Pyatov, una garanzia" leggi anche Champions League, calendario e orari 2^ giornata Sulla probabile formazione del suo Shakhtar, De Zerbi ha voluto dare un solo indizio. In porta non ci sarà Trubin (autore di una grande partita l'anno scorso a San Siro, proprio contro l'Inter, ma Pyatov: "Pyatov è una garanzia. Trubin l’abbiamo recuperato, ma non è ancora al 100%. Faccio partire Pyatov: se lo merita. Ha dimostrato di star bene e avere un entusiasmo come un ragazzino. Gioca lui. Poi quando rientrerà, Trubin sarà un valore aggiunto: diventerà un grandissimo portiere".