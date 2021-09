Reduce dal pari di San Siro contro l'Inter in campionato l'Atalanta cerca la prima vittoria stagionale in Champions League. Dopo il 2-2 in trasferta contro il Villarreal, nella seconda giornata del girone F i nerazzurri affrontano in casa lo Young Boys, che all'esordio ha battuto a sorpresa il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Gian Piero Gasperini presenta la partita in conferenza stampa: tutte le sue parole LIVE su skysport.it