Brutte notizie per i Blues, che non avranno a disposizione il centrocampista francese per la sfida di Champions contro i bianconeri. Kanté è già in isolamento, come annunciato da Thomas Tuchel in conferenza stampa. Per il match con la Juve il Chelsea non avrà nemmeno Pulisic, James e Mount

Un'assenza pesantissima per il Chelsea in vista della prossima gara di Champions League contro la Juventus. Nel match valido per la seconda giornata del girone H, in programma mercoledì 29 settembre alle 21 all'Allianz Stadium, i Blues non avranno a disposizione N'Golo Kanté. Il centrocampista francese è risultato positivo al Covid ed è già in isolamento fiduciario, come annunciato da Thomas Tuchel in conferenza stampa: "Kanté non ci sarà - ha detto l'allenatore del Chelsea -, è positivo al Covid e non si è allenato". Il classe '91 dunque non partirà per Torino e oltre al match di Champions salterà anche la prossima gara di campionato contro il Southampton. In dubbio la sua presenza con la Francia per l'impegno di Nations League contro il Belgio, in programma il prossimo 7 ottobre.