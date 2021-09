Milan-Atletico Madrid, dove vedere in tv

Dopo la sconfitta dell'esordio contro il Liverpool, il Milan è atteso da un'altra gara di grande prestigio, la seconda del Gruppo B di Champions League: a San Siro arriva infatti l'Atletico Madrid, bloccato dal Porto sullo 0-0 nella gara d'esordio. Per il tifo rossonero si tratta di un ritorno nella massima competizione europea dopo sette anni, contro la formazione del Cholo Simeone, che iniziò questa lunga astinenza, segnando l'eliminazione del Milan agli ottavi di finale nell'edizione 2013-2014. Ora il Diavolo è ritornato e scenderà nuovamente in campo davanti al suo pubblico, a San Siro, in Champions League.