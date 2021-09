Il match-winner dopo il successo con il Chelsea: "Non siamo partiti a livello Juve, ma siamo tutti concentrati per ritornare ai massimi livelli. Il mio rapporto con Allegri? Mai avuto nessun tipo di problema. Mi sono stupito per certe voci, ma quando la Juve non vince..."

La Juventus vince 1-0 con il Chelsea e compie un passo avanti importante nel percorso verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un successo targato Federico Chiesa, autore del gol vittoria e migliore in campo. Chiesa ha commentato così la sfida dell'Allianz Stadium ai microfoni di Sky Sport: "Il mister ci ha chiesto una partita di squadra, come vuole anche in campionato. Non siamo partiti a livello Juve, ma ci stiamo riprendendo. Ora ci aspetta una grande partita, siamo tutti concentrati per riportare la Juve ai massimi livelli. Stasera abbiamo fatto una grande partita, dimostrando un grande carattere Juve".