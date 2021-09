Juve-Chelsea, le probabili: Chiesa-Kean in attacco

Emergenza in attacco per Allegri, che si affiderà all'inedita coppia Chiesa-Kean, vista la contemporanea assenza di Dybala e Morata. Anche Tuchel deve rinunciare a un elemento fondamentale come Kantè (risultato positivo al Covid) e a centrocampo dovrebbe schierare Loftus Cheek e Kovacic insieme a Jorginho. Fischio d'inizio alle ore 21.00 Condividi:

Archiviato il campionato, con la Juventus che ha trovato la prima vittoria davanti ai propri tifosi contro la Sampdoria, i bianconeri si rituffano sulla Champions League. Si gioca ancora all'Allianz Stadium e questa volta l'impegno è ancora più complicato rispetto a quello di qualche giorno fa. A Torino arriva infatti il Chelsea campione d'Europa, che in estate non si è risparmiato e ha rinforzato ulteriormente la sua rosa con Romelu Lukaku. Il belga è il pericolo pubblico numero, anche se con tutta probabilità verrà marcato da Giorgio Chiellini, che già agli Europei ha dimostrato di sapere come tenerlo a bada. Non sarà un compito facile, ecco le probabili scelte di Allegri e Tuchel per affrontare la sfida.

La probabile formazione della Juventus leggi anche Chiellini: "Lukaku? Ultimamente mi è andata bene" Assenze importanti soprattutto in attacco per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Dybala e Morata, entrambi usciti per infortunio nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria. La coppia d'attacco nel 4-4-2 proposto dall'allenatore bianconero sarà quindi composta da Chiesa e Kean. In difesa si va verso la conferma della difesa a 4, con Bonucci e Chiellini impiegati nei ruoli di centrali, con conseguente partenza dalla panchina per De Ligt. Confermato Rabiot nel ruolo di esterno di sinistra a centrocampo, in porta torna Szczesny. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri