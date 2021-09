Era il 1996 quando la Juventus vinse la sua ultima Champions League. Sette anni dopo l'ultima volta (1987), i bianconeri tornarono in grande stile nella massima competizione europea. Un percorso iniziato il 13 settembre 1995, al Westfalenstadion di Dortmund contro il Borussia di Otmar Hitzfeld. Vittoria per 3-1 con i gol, tra gli altri, di Del Piero e Conte. Due reti di pregevole fattura: prima lo splendido pallonetto di Del Piero dal limite dell'area che sorprese il portiere tedesco Klos. Poi il colpo di testa in tuffo di Conte su assist proprio dell'ex numero 10 bianconero.