Atalanta-Man United: dove vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta in rimonta subita nel match di due settimane fa, l'Atalanta si prepara ad affrontare i Red Devils di Cristiano Ronaldo. La Dea proverà una nuova impresa, già sfiorata all'andata, per mettere nel canale giusto il cammino verso la qualificazione agli ottavi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky

Dopo un girone d'andata concluso con quattro punti e un grande rammarico per la sconfitta dell'Old Trafford di due settimane fa, l'Atalanta di Gasperini si prepara a ospitare il Manchester United al Gewiss Stadium per la sfida di ritorno. La Dea, dopo le prime tre giornate, occupa il terzo posto nel gruppo F, a pari punti col Villarreal secondo e a due lunghezze di distanza proprio dal Manchester United che comanda la classifica a quota sei. Gasp in conferenza ha detto tutto: "Questa partita sarà importante ma non decisiva. Solo la vittoria potrà cambiare le cose". L'Atalanta ci proverà.