Chelsea-Juventus, dove vedere la partita in tv

La gara dello Stamford Bridge vale il primo posto nel girone H di Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Juventus ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma ora la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a difendere il primo posto nel girone. L'insidia si chiama Chelsea , prossimo avversario dei bianconeri in Stamford Bridge. La Juventus ha tre punti di vantaggio, dovuti all'importante successo ottenuto nella gara d'andata all'Allianz Stadium: 1-0 con rete decisiva di Federico Chiesa. La squadra di Allegri dovrà difendersi dall'attacco dei Blues, per guadagnarsi un posto da testa di serie nel sorteggio per gli ottavi di finale.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv

approfondimento

Danilo, lesione a una coscia: resta fuori due mesi

La gara tra Chelsea e Juventus, valida per la quinta giornata della fase a gironi (gruppo H) della Champions League 2021/2022, si gioca allo Stamford Bridge di Londra con fischio d'inizio alle ore 21. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento tecnico di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol Andrea Marinozzi.