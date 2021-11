Chelsea-Juventus 1-3: bianconeri agli ottavi

Qualificazione agli ottavi di finale e primo posto nel girone. È colpo doppio per la Juventus in Youth League grazie alla vittoria per 3-1 contro il Chelsea. Tre punti fondamentali per i giovani bianconeri di Andrea Bonatti che archiviano la pratica per la qualificazione grazie al quarto successo consecutivo nella competizione.

Tutto in 45 minuti

Al Surrey Sports Park è bastato appena un tempo alla Juventus per chiudere il match. Un inizio perfetto visto che dopo appena 60 secondi arriva il gol del vantaggio: cross dalla sinistra di Chibozo, Soulè raccoglie il pallone, dribbla Hall e appoggia in porta. Il raddoppio alla mezz'ora: Chibozo colpisce la traversa, il pallone termina sui piedi di Turco che viene steso da Hall. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Miretti non sbaglia. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per la rete di Turco, al terzo gol nella competizione, che finalizza un perfetto contropiede. Il Chelsea riesce a regire solo nei minuti finali del match, siglando il gol del definitivo 1-3 con Haigh. I blues restano al secondo posto nel girone con 3 punti di vantaggio sullo Zenit, avversario nell'ultimo turno. Per la Juventus, invece, sarà ininfluente la partita contro il Malmoe, in programma l'8 dicembre.