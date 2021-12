12/19 ©Getty

LE PAROLE DI TOLOI - "Cade tanta neve ma dobbiamo stare concentrati, è una partita importante e siamo preparati per giocare questa gara. È difficile dire se ci sono le condizioni per scendere in campo ma pensiamo a noi, conosciamo l'importanza di questa sfida. Siamo concentrati. Siamo una squadra forte fisicamente ma anche tecnica, giocare così non aiuterebbe nessuno ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita. Non immaginavamo che potesse nevicare così ma dobbiamo prepararci".