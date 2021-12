Champions League, gli orari delle partite di oggi

Ultimo giorno in campo per la fase a gironi di Champions League: l'Atalanta si gioca la qualificazione agli ottavi contro il Villarreal, la Juventus deve battere il Malmoe e tifare Zenit per chiudera al primo posto. Tutte le partite in programma oggi e i verdetti ancora da definire

Ultimo giorno di partite per la fase a gironi della Champions League 2021/22. Tra le 18.45 e le 21 di oggi si giocano le otto gare che daranno gli ultimi verdetti in vista degli ottavi di finale: un concetto che riguarda da vicino Juventus e Atalanta. I bianconeri, impegnati in casa contro il Malmoe e già sicuri della qualificazione, devono vincere e sperare che il Chelsea non faccia altrettanto a San Pietroburgo contro lo Zenit. La squadra di Gasperini si gioca il pass per la fase successiva nello scontro diretto con il Villarreal. Giochi aperti nel girone G, dove il Lille (primo con 8 punti) ospita il Wolfsburg mentre è scontro diretto tra Salisburgo (7 punti) e Siviglia (6). Nel girone E il Barcellona deve fare punti a Monaco di Baviera, contro un Bayern già qualificato e certo del primo posto, per evitare la rimonta del Benfica, che segue i blaugrana di due punti e attende una Dinamo Kiev già fuori dai giochi. Queste le partite in calendario mercoledì 8 dicembre.