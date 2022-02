Su Sky la Champions è "Insuperabile". VIDEO

Torna la Champions League con le ultime quattro partite dell’andata degli ottavi di finale. Tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio in campo anche la Juventus che farà visita al Villareal (live su Sky Sport Uno e in 4K) e l’Atletico Madrid che ospiterà il Manchester United. E, per accompagnare i tre match su Sky c’è “Insuperabile”, il brano presentato a Sanremo da Rkomi

Tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio si torna in campo per concludere il turno di andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutte le attenzioni sono sulla Juventus, impegnata domani sera (dalle ore 20 live su Sky Sport Uno e anche in 4K) in casa del Villarreal di Unai Emery.

Per accompagnare gli abbonati Sky in questa attesa ci saranno le note dell’ultimo successo di Rkomi, “Insuperabile”, brano portato dall’artista milanese sul palco di Sanremo. “Insuperabile”, già certificato disco d’oro, è contenuto all’interno di Taxi Driver, l’album più venduto del 2021 (Fimi – Gfk), quarto disco di platino, 19 certificazioni platino per i singoli e che lo ha reso il terzo artista italiano più ascoltato su Spotify.