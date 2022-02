Champions League, il programma dei match di oggi

La Champions League torna protagonista per la seconda parte dei match d'andata degli ottavi di finale. I riflettori saranno puntati sull'Estadio de la Cerámica dove la Juventus affronterà il Villarreal. Una sfida inedita per i bianconeri che non hanno mai giocato contro il submarino amarillo. La formazione spagnola, reduce da quattro risultati utili di fila nella Liga, ha perso solo un match casalingo contro squadre italiane in Champions. Era il 7 dicembre 2011 e il Napoli di Mazzarri vinse 2-0 con i gol di Inler e Hamsik. Nell'altro match oggi in programma il Chelsea, campione d'Europa e fresco vincitore del Mondiale per Club, ospiterà il Lille. I francesi hanno vinto solo una delle ultime quattro gare disputate, mentre i blues di Tuchel sono imbattuti a Stamford Bridge da quindici partite di fila.