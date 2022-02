Atletico-Man. United, dove vedere la partita in tv

Colchoneros e Red Devils tornano a sfidarsi dopo trent'anni: riflettori puntati su Cristiano Ronaldo che in carriera ha segnato 25 gol contro la squadra di Simeone. Tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo trent'anni Atletico Madrid e Manchester United tornano ad affrontarsi. Se nel 1992 la sfida tra le due formazioni valeva un posto nei quarti di finale della Coppa delle Coppe, adesso in palio c'è il pass per i quarti di Champions League . Atletico e United sono accomunate da un rendimento altalenante in stagione. I colchoneros di Diego Simeone , che nella fase a gironi hanno perso tre incontri, sono al quinto posto nella Liga e hanno vinto solo due degli ultimi quattro match disputati. I Red Devils, invece, cercano la terza vittoria di fila e faranno affidamento su Cristiano Ronaldo che ritorna a Madrid. CR7 ha segnato 25 gol contro l'Atletico con ben quattro triplette.

Dove vedere Atletico Madrid-Manchester United in tv

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Atletico Madrid e Manchester United sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.