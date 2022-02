Parole di elogio per Dusan Vlahovic e per il suo gol arrivano da Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus parla della gara dell'attaccante arrivato nel mercato invernale dalla Fiorentina: "Vlahovic ha fatto una gran partita, di grande sacrificio, specie nel secondo tempo che è stato molto difficile - dice - I record? Sono fatti per essere battuti e se non è stata questa volta sarà la prossima, un giorno anche tutti i miei record saranno battuti. Ci sono i momenti storici in cui vengono fatti, c’è l’importanza della partita, lui fa bene a dire di non paragonarsi a nessuno, ma non perché non debba paragonarsi a me o a qualcun altro ma perché ogni giocatore ha il suo percorso e il suo finora è molto buono e quindi da qui in poi ci si augura che possa sempre fare meglio”.