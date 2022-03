I nerazzurri sono obbligati alla rimonta ad "Anfield", mentre i Reds cercheranno di amministrare il vantaggio. Liverpool-Inter, alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K HDR

Una missione difficile per l'Inter di Simone Inzaghi, che nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League proverà a ribaltare lo 0-2 maturato nel match di andata contro il Liverpool di Klopp. Oltre a quest'ultimo confronto, sono quattro i precedenti tra queste due squadre in Europa, che nella massima competizione europea si sono incontrate solamente nelle fasi a eliminazione diretta. La prima occasione risale all'edizione 1964/1965, quando in semifinale passò l'Inter, che poi vinse la Coppa dei Campioni. La seconda, invece, fu agli ottavi della stagione 2007/2008 con i Reds di Rafa Benitez che riuscirono a passare il turno.