City-Sporting, dove vedere la gara in tv

Dopo la sconfitta per 5-0 dell'andata, i portoghesi sono chiamati a una vera e propria impresa contro la squadra di Guardiola. Manchester City-Sporting Lisbona, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Prosegue il programma degli ottavi di ritorno della Champions League con la sfida di questa sera tra Manchester City e Sporting Lisbona . Reduci dal successo per 0-5 dell’andata, De Bruyne e compagni sono davvero a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale. I Citizens stanno attraversando un ottimo momento di forma: ne è la conferma la vittoria per 4-1 nel derby contro lo United e il primo posto in Premier. Lo Sporting si trova invece al secondo posto in campionato alla spalle del Porto e nell’ultimo turno ha vinto per 2-0 contro l’Arouca.

Dove vedere Manchester City-Sporting Lisbona in tv

approfondimento

La partita tra Manchester City e Sporting Lisbona, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, si gioca mercoledì 9 marzo alle ore 21 all’Etihad Stadium. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Football, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca di Paolo Ciarravano, commento di Nando Orsi, a bordocampo Filippo Benincampi.