Dopo il 2-2 dell'andata in Portogallo, è ancora aperto il discorso qualificazione in Ajax-Benfica, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Periodo favorevole per gli olandesi: con una sola sconfitta nel 2022, lottano per il primo posto in campionato con il Psv. Situazione differente invece per i lusitani che rincorrono in Liga Nos: terzo posto a –6 dallo Sporting Lisbona secondo.