Champions League, il programma di oggi

Martedì di Champions League, due gare decisive per la qualificazione ai quarti di finale: in campo Manchester United-Atletico Madrid e Ajax-Benfica. Tutte le informazioni sulle due gare, con orari e canali tv

Inizia oggi l'ultima due giorni dedicata agli ottavi di finali di Champions League. Questa sera in programma due gare decisive, che decreteranno altre due squadre che entreranno tre le prime otto d'Europa. In entrambe le sfide si parte da risultati di parità. Il Manchester United proverà a conquistare ad Old Trafford la qualificazione contro l'Atletico Madrid, dopo l'1-1 dei primi 90 minuti giocati al Wanda Metropolitano. È finita 2-2, invece, la sfida del da Luz tra Benfica e Ajax: il ritorno si giocherà ad Amsterdam, alla Johan Cruijff Arena. Di seguito il calendario di giornata con orari e canali tv.