Dopo l'1-1 ottenuto allo stadio La Ceramica, la Juventus è obbligata a vincere contro il Villarreal per accedere ai quarti di finale di Champions. Come noto non esiste più la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità di reti segnate, ma concentriamoci proprio sulla storia degli spagnoli quando hanno giocato in Italia. Undici le trasferte nel nostro Paese per il "Sottomarino Giallo" tra tutte le competizioni, bilancio in negativo ma con una svolta dal 2017 e un fattore nelle sfide a eliminazione diretta. Riepiloghiamo le loro trasferte italiane