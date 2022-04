Ancelotti: "Karim fantastico, ma è solo 1° round"

" Abbiamo giocato una grande partita ma è solo il primo round ". Carlo Ancelotti si gode la vittoria del suo Real Madrid sul campo del Chelsea nell'andata dei quarti di finale di Champions League ma guarda già alla sfida di ritorno. " Abbiamo un vantaggio ma non dobbiamo eccedere in fiducia . Dobbiamo rispettare il Chelsea, sono i campioni uscenti della competizione".

Contro il Chelsea Ancelotti aveva anche rischiato di non esserci. L'allenatore è risultato negativo al Covid mercoledì mattina e ha subito ha preso un aereo per Londra per sedersi regolarmente in panchina a Stamford Bridge: " Devo dire che vedendo una partita da casa soffri molto di più - le sue parole - stare invece con i giocatori e vedere le loro facce e la loro concentrazione ti assicura molta più serenità ". L'allenatore analizza poi la prestazione della sua squadra: " Abbiamo vinto perché abbiamo giocato bene, con coraggio e personalità e controllando la partita . Abbiamo costruito bene il gioco da dietro e questo ci ha dato modo di attaccare i loro centrocampisti con efficacia ed essere pericolosi in contropiede".

"All'arrivo non si trovava il green pass di Benzema"

leggi anche

Benzema: "Primi due gol? Preferisco il terzo"

Complimenti per il gruppo ma anche per i singoli. Se Vinicius "ha giocato un ottimo primo tempo" la partita di Valverde "è stata una di energia, aiuto alla squadra e qualità: è in un ottimo momento e ci ha dato una grossa mano". Impossibile non soffermarsi poi su Karim Benzema, autore della tripletta decisiva con due reti di testa e la zampata del definitivo 3-1 sull'errore di Mendy: "Cosa gli ho detto quando siamo scesi dal pullman? Non si trovava il suo green pass e scherzando gli ho detto che non avrebbe giocato - sorride Ancelotti - Karim è un grande, è stato fantastico".