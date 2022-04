Le parole del capitano della squadra di Emery dopo la storica qualificazione in semifinale della sua squadra: "È un sogno per noi. Siamo un paese piccolo e un club che non può permettersi giocatori di primo livello: questo è il risultato del nostro lavoro di squadra e dei nostri sacrifici". Poi aggiunge: "Ora ci aspettano due partite difficilissime, ma lavoreremo per conquistare la finale"

Il Villarreal compie una vera impresa. Gli uomini di Emery hanno pareggiato all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (1-1) e strappato il pass per una storica semifinale di Champions League, che mancava dall'edizione 2005/2006. Intervistato a fine partita ai microfoni di Sky Sport, Raul Albiol, protagonista assoluto del match dei suoi, ha parlato così delle emozioni che sta vivendo insieme ai suoi compagni: "È un sogno. Eliminare una squadra come il Bayern per noi era una cosa difficile. Siamo un paese piccolo e un club che non può comprare giocatori di primo livello. Questo è tutto lavoro di squadra. Arrivare in semifinale di Champions League è un traguardo importante per noi". Da quando è arrivato Emery, il Villarreal in Europa si sta togliendo grandissime emozioni: "L'anno scorso abbiamo vinto l'Europa League, oggi essere in semifinale è tanta roba. Siamo contenti di aver fatto felici la gente di Villarreal: è la cosa più importante. Ora abbiamo due partite molto difficili. Noi lavoreremo tanto per arrivare in finale".