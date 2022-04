Dove vedere Liverpool-Benfica in tv e in streaming

I Reds di Klopp sono chiamati a blindare la qualificazione dopo la vittoria per 3-1 dell'andata: i portoghesi di Nélson Veríssimo dovranno tentare l'impresa per accedere alle semifinali. Liverpool-Benfica, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW