Impresa del 'Sottomarino Giallo' all'Allianz Arena, 1-1 col Bayern che vale la semifinale dopo l'1-0 dell'andata. Non è la prima volta per gli spagnoli che avevano già sorpreso l'Europa nel 2006, loro come altre rivelazioni nella storia della Champions. Le ricordate tutte? Eccole considerando il formato moderno della competizione dal 1993

