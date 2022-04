Appuntamento con la storia per gli spagnoli, opposti al Liverpool nella semifinale di Champions. Non è la prima volta per il 'Sottomarino Giallo' che, da debuttante nel 2006, sfiorò l'impresa con un rigore sbagliato al 90'. Ricordate i big di quella squadra? E cosa fanno oggi? Presenti un italiano, un 'ingegnere' e un bodybuilder: non è una barzelletta! Ripercorriamoli insieme al cammino di quel Villarreal