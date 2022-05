Real Madrid-Man City, dove vedere la partita in tv

Al Santiago Bernabeu si gioca la gara di ritorno tra Real Madrid e Manchester City, dopo il 4-3 per gli inglesi nella sfida d'andata: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Sette gol e tanto spettacolo nella gara d'andata, vinta dal Manchester City per 4-3. La squadra di Guardiola dovrà difendere questo minimo vantaggio in Spagna, al Santiago Bernabeu, la casa del Real Madrid f resco di titolo di campione di Spagna. Carlo Ancelotti vuole un'altra finale di Champions Legue e, dopo aver eliminato il PSG agli ottavi e il Chelsea ai quarti, vuole battere un'altra tra le grandi favorite di questa competizione. Novanta minuti (e forse più) di grandi emozioni, con in palio un posto nella finalissima di Parigi del 28 maggio.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv

approfondimento

Real Madrid-Man City, curiosità e statistiche

La gara tra Real Madrid e Manchester City si giocherà al Santiago Bernabeu, con fischio d'inizio alle ore 21. La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.