Dopo la rimonta e l'eliminazione in semifinale, Guardiola ha analizzato il match dei suoi: "All'inizio abbiamo fatto fatica, poi siamo migliorati ma potevamo fare il 2-0". Poi assicura: "Sull'1-0 non mi sentivo già in finale, lo so per esperienza. Dovevano fare due gol e il Real Madrid è capace di farli, la loro storia è così"

Il Manchester City è stato eliminato in semifinale dopo una rimonta subita negli ultimi minuti della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid . In vantaggio fino al 90', il City ha preso due gol nel giro di un minuto (entrambi segnati da Rodrygo) e il terzo (su rigore di Benzema) al quarto minuto del primo tempo supplementare. Intervistato a fine match, Guardiola ha analizzato così la partita dei suoi: "Nel primo tempo non abbiamo avuto il pallino del gioco gioco. Nel finale abbiamo fatto meglio, siamo passati in vantaggio ma potevamo fare il 2-0. Poi loro hanno portato tanta gente avanti, hanno battuto i palloni in area e hanno trovato due gol ".

"Non mi sentivo già in finale. La storia del Real Madrid è questa"

Guardiola ha poi ribadito come il momentaneo vantaggio, anche a pochi secondi dalla fine, non gli abbia fatto pensare di essere già in finale, prima che l'arbitro Orsato fischiasse la fine: "No, per l'esperienza che ho sapevo che non era chiusa. Dovevano fare due gol e sono capaci di farlo. La loro storia è così: complimenti a loro e al Liverpool e speriamo che sia una bella finale".