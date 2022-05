La sconfitta di Brighton ha decretato l'impossibilità per il Manchester United di raggiungere il 4° posto in Premier e, dunque, di conquistare un piazzamento per la prossima Champions League. A meno che non cambi squadra in estate, quindi, la prossima edizione sarà la prima senza Cristiano Ronaldo dopo 20 anni. Ricordate i protagonisti di quella Champions? E il capocannoniere? Ecco le statistiche del 2002-03

