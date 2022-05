Alla domanda della nostra inviata a Parigi, "Farà vedere un video emozionale? Il video delle rimonte?" Ancelotti ha risposto che "qualcosa faremo ma sicuramente niente di sportivo". Quindi parte il toto-film, o documentario, per indovinare a cosa farà ricorso Carletto per caricare i suoi. Nel frattempo però una risposta la conosciamo, ed è il discorso di Ancelotti alla squadra disposta in cerchio prima dell'allenamento di rifinitura del Real Madrid: “Siamo arrivati fin qui per tante ragioni, ma la principale è che siete dei grandi professionisti. Quella a cui vi troverete di fronte domani sarà una notte molto bella per voi, la più bella. Sfruttate una occasione come questa. Pensate a quelli che non hanno questa opportunità".