Girone sulla carta abbordabile per il Milan, testa di serie in quanto campione d'Italia. I rossoneri sono stati inseriti nel girone E insieme a Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria: esordio in Austria il 6 settembre, a inizio ottobre il doppio confronto con i Blues prima della chiusura a San Siro contro il Salisburgo. Ecco tutte le date e gli orari delle gare della squadra di Pioli

TUTTI I GIRONI DI CHAMPIONS - LE AVVERSARIE DEL MILAN