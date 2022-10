Dove vedere Ajax-Napoli

In campo stasera il Napoli, in Olanda, contro l'Ajax per la terza giornata di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Torna la Champions League e gli azzurri saranno di scena stasera, martedì 3 ottobre, in casa dell'Ajax per la terza giornata di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena. Ajax e Napoli si sono affrontate solo in una precedente competizione europea, nella Coppa delle Fiere nel 1969/70, al terzo turno. L'Ajax ha vinto complessivamente 4-1 (0-1 in trasferta, 4-0 in casa). Il Napoli ha iniziato bene questa Champions League: due vittorie e, per la prima volta, potrebbe vincere le prime tre nella fase a gironi in un'unica edizione. I partenopei sono imbattuti da otto gare della fase a gironi della competizione (5 vittori, 3 pareggi). Bene anche l'Ajax che ha vinto le ultime quattro partite interne nella fase a gironi di Champions League, segnando esattamente quattro gol in ciascuna delle ultime tre (4-0 con il Borussia Dortmund, 4-2 contro lo Sporting e 4-0 con i Rangers). La squadra olandese potrebbe vincere cinque gare casalinghe consecutive nella fase a gironi per la prima volta nella competizione. Il Napoli può però contare sul miglior attacco di questa Champions League, con sette gol. La squadra di Spalletti, infatti, ha realizzato più tiri totali (43) e nello specchio (19) di qualsiasi altra formazione. Ma... attenzione all'Olanda, dove il Napoli non ha mai vinto fuori casa in nessuna competizione europea. L'unico precedente in trasferta in Champions League è stata una sconfitta per 2-1 in casa del Feyenoord nel dicembre 2017.