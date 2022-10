Allegri: "Milik in panchina, Di Maria sta bene"

L'allenatore bianconero ha presentato il match contro gli israeliani: "Non ci rimane altro che la vittoria. Milik ha avuto un leggerissimo affaticamento e lo portiamo in panchina sperando non ci sia bisogno di lui, per la formazione penserò anche al Milan. Chiesa ha svolto due mezzi allenamenti con la squadra, quando starà meglio gli faremo giocare un'amichevole. Pogba, invece, ha corso ieri per la prima volta". Szczesny: "I 3 punti domani sono un nostro dovere"

Partita determinante per la Juventus, che mercoledì sera alle 21 affronterà il Maccabi Haifa nella terza giornata del gruppo H di Champions League. Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport, ha presentato la gara contro la squadra di Barak Bahkar.

Partita determinante per il cammino in Champions League?

"Non ci rimane altro che la vittoria. Affrontiamo una squadra che a Lisbona ha fatto una buona partita e soprattutto un buon primo tempo, corrono, pressano e giocano a tutto campo. In casa contro il Paris Saint Germain ha fatto la stessa cosa, fino al 70' erano 1-1. Sarà una partita complicata come tutte quelle che giochiamo in Champions. Veniamo da una bella partita contro il Bologna, bisogna fare una prestazione a quei livelli andando a migliorare la parte tecnica per cercare di portare a casa la vittoria".

Che problema ha Milik? Per domani è in dubbio?

"È in dubbio ma lo porterò con noi. Oggi ha avuto un leggerissimo affaticamento, domeni preferisco tenerlo a riposo o quanto meno tenerlo in panchina sperando non ci sia bisogno di lui. Sabato sarà squalificato Di Maria per il campionato e avremo bisogno di lui. Gli altri invece stanno tutti bene, abbiamo ripreso un po' di fiducia ma questo non vuol dire che abbiamo risolto tutte le problematiche che abbiamo avuto finora".

Alex Sandro, Locatelli e Rabiot sono tutti e 3 disponibili? Partiranno titolari?

"Abbiamo una partita sabato, quindi devo cercare di capire chi sta meglio domani e chi non ne risentirà contro il Milan. Poi abbiamo 5 cambi e sicuramente con tanti giocatori a disposizione è una vantaggio".

Di Maria come sta?

"Bene, ha raggiunto una buona condizione fisica. Purtroppo dopo la partita con il Sassuolo si era allenato poco e poi ha giocato due spezzoni. Ora ha avuto modo di allenarsi di nuovo e sta meglio".

Per Chiesa e Pogba a che punto siamo?

"Federico ha svolto mezzo allenamento ieri e mezzo oggi con la squadra, va valutato giorno dopo giorno e poi lo faremo giocare in amichevole. Paul ieri ha corso per la prima volta, vediamo nei prossimi giorni".