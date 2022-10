Dove vedere Chelsea-Milan

Rossoneri che vogliono continuare a vincere in Champions. Per la squadra di Pioli c'è la trasferta contro il Chelsea: appuntamento questa sera alle ore 21. La partita in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

Il Milan arriva alla trasferta contro il Chelsea da imbattuto in questa Champions League, dopo avere superato la Dinamo Zagabria e pareggiato contro il Salisburgo. I rossoneri hanno già raccolto lo stesso numero di punti (quattro) collezionati nelle sei partite della fase a gironi della scorsa stagione (1 vittoria, 1 pareggio, 4 sconfitte). Il Chelsea arriva invece da una sconfitta contro la Dinamo Zagabria e un pareggio con il Salisburgo nella seconda giornata. I precedenti: l’ultima volta in cui Chelsea e Milan si sono affrontate in Champions League risale alla fase a gironi dell’edizione 1999/2000. In quel caso, entrambe le partite terminarono in parità, compresa quella a reti inviolate allo Stamford Bridge. L'unica vittoria dei rossoneri contro il Chelsea è datata febbraio 1966 in Coppa delle Fiere: 2-1 a San Siro. A decidere quel terzo turno fu una terza partita (era terminata 2-1 anche al ritorno) – pareggiata per 1-1 – in cui a passare il turno furono i Blues, grazie al lancio di una monetina.