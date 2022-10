Per lunghe settimane è stato vicino alla partenza, poi la sua cessione si è arenata e Allegri ha deciso di puntare - infortuni a parte - nuovamente su di lui. Dopo buone prestazioni Adrien Rabiot si è preso anche la scena in zona gol. Addirittura una doppietta per il francese, apparso molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: "Avevo già fatto una doppietta con la maglia del Psg (contro il Tolosa nella stagione 2014/15 ndr) - ha detto -. Sono contento di aver fatto gol, ma soprattutto dell’atteggiamento della squadra. Ciò che conta è vincere, questa sera abbiamo fatto bene anche se un po’ meno nel secondo tempo. Siamo comunque sulla strada giusta".

"Allegri? Io sto dando il 100% e lui si fida di me"

Sul rapporto con Allegri, il centrocampista della Juventus ha aggiunto: "Sto dando sempre il 100% sul campo e in allenamento, il mister si fida di me, sa che posso dare equilibrio alla squadra e anche segnare, come ho dimostrato stasera. Mi sento bene, abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma sono comunque molto contento. Il Maccabi ha buoni giocatori, buoni tifosi, dovremo restare concentrati per la gara in trasferta, ma sono fiducioso".