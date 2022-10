Nedved: "Allegri non è mai stato a rischio"

"Allegri non è mai stato in dubbio, neanche per un minuto". Esordisce così Pavel Nedved, che nel pre partita di Juventus-Maccabi Haifa ha parlato a Sky Sport del momento della squadra: "Stiamo facendo di tutto per metterci a posto e per giocare della partite all'altezza in modo da passare il turno, è questo l'obiettivo. C'è fiducia dopo la partita vinta contro il Bologna". Una battuta anche sui suoi attaccanti: "Di Maria, Vlahovic e Milik sarebbe un bellissimo trio, possono coesistere anche se non sarà facile. Sono contento che l'allenatore abbia fatto giocare Dusan e Arkadiusz insieme, credo siano molto compatibili". In chiusura i complimenti al Napoli di Spalletti: "Ieri mi è capitato di vedere la partita contro l'Ajax e voglio fargli i complimenti, hanno giocato una grandissima gara e hanno un ottimo gioco".