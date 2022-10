Giocano insieme, si trovano e segnano valanghe di gol: sono i migliori terzetti in Europa per reti segnate tra i top 5 campionati e coppe varie (non sempre un "tridente" offensivo in senso stretto). Ma qual è quello più prolifico di tutti? Al terzo posto (da solo!) c'è Haaland. E tra le "coppie d'attacco" più in forma è addirittura secondo…