Periodo sfortunato per gli Spurs che in vista del doppio impegno di Champions contro i rossoneri perdono anche l'ex centrocampista della Juve, infortunatosi in maniera apparentemente grave al ginocchio sinistro. Il 14 febbraio a San Siro e l'8 marzo a Londra, Conte sarà privo anche di Lloris e Bissouma, infortunatisi tutti negli ultimi giorni, oltre a Hojbierg, l'altro centrocampista centrale titolare, assente all'andata per squalifica

Il Tottenham perde i pezzi in vista della doppia sfida di Champions contro il Milan. Dopo Lloris, fuori fino a inizio aprile per un problema ai legamenti di un ginocchio, e Bissouma, già operato alla caviglia, Conte perde infatti anche Bentancur, infortunatosi in maniera grave al ginocchio sinistro durante la partita persa per 4-1 contro il Leicester (CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS). Per avere una diagnosi certa ovviamente bisognerà aspettare gli esami strumentali delle prossime ore, ma sia dalla dinamica che dalla reazione successiva all’infortunio dell’ex centrocampista della Juventus, diventato un punto fermo dello scacchiere degli Spurs, le sensazioni non sono per niente positive in casa Tottenham. Durante un contrasto sulla trequarti con Nampalys Mendy la gamba sinistra di Bentancur ha subito una torsione innaturale, ruotando il ginocchio dell’uruguaiano che immediatamente si è accasciato a terra toccandosi la gamba e urlando dal dolore. Immediati i soccorsi dei medici sotto gli occhi molto preoccupati dei compagni e di Conte, già chiaramente proiettati alla sfida di San Siro di martedì 14 (ma non solo, visto il probabile lungo stop) nella quale per squalifica mancherà anche l'altro centrocampista centrale titolare, Hojbierg. Bentancur, poi, ha voluto lasciare il campo sulle sue gambe, senza l’ausilio della barella, anche se ancora visibilmente dolorante e molto lentamente. Ora a Conte e Bentancur non resterà che attendere l’esito della risonanza. E sperare.