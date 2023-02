Ancelotti: "Vinicius giocatore più determinante"

Nell'incredibile rimonta del Real Madrid in casa del Liverpool c'è una doppia firma, quella di Vinicius Junior e Karim Benzema, entrambi a segno con una doppietta. Giocatori importanti, come l'investitura fatta da Carlo Ancelotti per il giovane brasiliano: "Credo che Vinicius sia il giocatore più determinante al mondo - ha detto l'allenatore del Real - perchè con quello che fa, che sia un dribbling, un assist o un gol, crea sempre problemi e lo fa per 90 minuti di fila, senza fermarsi. Abbiamo la fortuna di avere il giocatore che determina di più le partite". Se da una parte c'è la qualità di Vinicius, dall'altra c'è l'esperienza di Benzema che si è rivelata fondamentale per mantenere la calma dopo lo svantaggio iniziale: "Era una partita che lo motivava molto - prosegue Ancelotti - L'abbiamo fatto riposare in campionato per essere pronto oggi. Queste sono competizioni per giocatori come lui, Modric o Kroos, dove l'esperienza pesa molto in questi momenti qui. Quando sei sotto 2-0, l'esperienza di giocatori così è fondamentale per tutti i giovani, per mantenere la calma".