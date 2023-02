Courtois e Alisson, che errori in Liverpool-Real!

Sfida ricca di emozioni ad Anfield, segnata non solo da magie (è il caso di Nunez, a in gol con un colpo di tacco) ma soprattutto dalle papere dei portieri. Courtois regala a Salah la rete del momentaneo 2-0 per via di un rimbalzo del pallone sul ginocchio, mentre Alisson rilancia sulla caviglia di Vinicius e viene beffato per il gol del 2-2 provvisorio. Le dinamiche e i video dei due errori

LIVERPOOL-REAL MADRID 2-5, GOL E HIGHLIGHTS