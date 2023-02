Un momento di tensione tra compagni di squadra durante la partita Inter-Porto, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. A metà del primo tempo, Onana e Edin Dzeko sono stati protagonisti di una discussione piuttosto accesa al termine di un'azione. Il portiere dell'Inter, secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito ad alcuni commenti dell'attaccante che lo aveva invitato a non lamentarsi con il direttore di gara. I compagni di squadra sono subito intervenuti per calmare gli animi. L'episodio ha richiamato alla mente quello analogo tra Barella e Lukaku contro la Sampdoria in campionato.