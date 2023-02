Dove vedere Inter-Porto

I numeri di Inter e Porto

Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005: la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (una vittoria, un pareggio), prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06. Questo sarà la decima sfida tra l’Inter e una squadra portoghese in una competizione europea: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei precedenti nove confronti, ottenendo otto vittorie e un pareggio. L’unica squadra portoghese a evitare la sconfitta contro l’Inter è stata il Boavista, pareggiando 0-0 in Coppa UEFA nell’ottobre 1991. Il Porto ha perso solo una delle precedenti sette partite contro squadre italiane in competizioni europee (4 vittorie, 2 pareggi). L’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21 (2-3), quando la squadra di Sergio Conceição riuscì a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide. Questa sarà la quinta partita per Simone Inzaghi nella fase a eliminazione diretta della Champions League: l'allenatore italiano ha perso tre di queste quattro gare. L’unica occasione in cui ha evitato la sconfitta è stata contro il Liverpool ad Anfield nella scorsa edizione (0-1), tuttavia l'Inter è stata eliminata agli ottavi di finale con il punteggio complessivo di 2-1 per gli inglesi. Sergio Conceição è l’allenatore del Porto che ha vinto più incontri in Champions League (20). Inoltre, solamente Jolen Lopetegui ha una percentuale di vittoria migliore del tecnico portoghese tra gli allenatori con almeno 10 panchine alla guida del Porto nella competizione. La curiosità: Edin Dzeko è stato coinvolto in quattro gol in sei presenze in questa edizione della Champions League (tre gol e un assist); più di qualsiasi altro giocatore dell’Inter.