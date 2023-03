Invasione rossonera a Londra. Saranno circa 3300 i tifosi del Milan nel settore ospiti del Tottenham Hotspur Stadium più altri 2000 che hanno comprato il biglietto in altri settori. Sono però molti di più i fan arrivati nella capitale inglese, pur senza biglietto, per sostenere la squadra nella partita che può valere il ritorno ai quarti di Champions. Intanto, per scaldarsi in vista del match, un lungo corteo ha condotto i tifosi fino allo stadio dalla fermata metro Seven Sister

TOTTENHAM-MILAN LIVE